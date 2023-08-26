Kara av sezonu başladı

Kara av sezonu kapsamında bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan yaban domuzu ve çakal avı bugün itibarıyla başladı. Avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendi.

Kara av sezonu kapsamında bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan yaban domuzu ve çakal avı bugün itibarıyla başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu tarafından belirlendi.

Bu kapsamda, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan yaban domuzu ve çakal avı Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde bugün itibarıyla başladı. Av sezonu bitene kadar avcılık yapılabilecek.

Söz konusu bölgelerde Marmara hariç, kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 21 Ekim'de, Marmara'da ise 10 Ekim'de başlayacak.

Çil keklik bu av sezonunda sadece Aksaray, Ağrı, Ardahan, Ankara, Bayburt, Bingöl, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Sivas, Tokat, Uşak ve Van'da avlanabilecek.

Ayrıca, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı 14 Ekim'de başlayacak. Sadece Antalya'da öter ardıç ve karatavuk avı 6 Ocak 2024'ten sonra avlanılabilecek.

Günde 10'dan fazla bıldırcın avlanamayacak

Bir avcı gün içinde 10'dan fazla bıldırcın, 3'ten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç ve sakarca, 6'dan fazla tahtalı, 6'dan fazla kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 4'ten fazla sakar meke avlayamayacak.

Zehirli veya uyuşturucu yem ve ilaç gibi malzemeler avlanmada kullanılamayacak.

Öte yandan koruma altına alınan yerlerde avcılık yapılamayacak. Söz konusu yerler, milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme sahaları olarak belirlendi. Bu alanlarda 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasak.

Kararlara, yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlerle ilgili yasal işlem yapılacak.