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Kar yağışını halay çekerek karşıladılar

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Kars'ta öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı renkli görüntüler sahne oldu. Kar yağışı altında türkü söyleyip, halay çeken gençler kameralara yansıdı.

Kar yağışını halay çekerek karşıladılar

KARS - Kars'ta öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı renkli görüntüler sahne oldu. Kar yağışı altında türkü söyleyip, halay çeken gençler kameralara yansıdı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğlen saatlerinde yeri kar yağışına bıraktı. Kar yağışını gören üniversite öğrenceleri, türküler eşliğinde halay tutarak gönüllerince eğlendi. Karın tadını çıkaran öğrenciler daha sonra derslerine girmek için sınıflarının yolunu tuttu.

Kar yağışının güzel olduğunu belirten Dilan Altun, "Tarihi binaların olduğu yerde eğitim görmekteyiz. Şuan kar yağışı mevcut ve hava çok güzel" dedi.

Öte yandan Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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