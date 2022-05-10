Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Şükrü Akyüz - Güncel
 - Güncelleme:

Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldıVAN Van'ın Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar 500 küçükbaş hayvanıyla birlikte mahsur kaldı.

VAN (İHA) - Kar yağışından dolayı koyun sürüsü yaylada mahsur kaldı

VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar 500 küçükbaş hayvanıyla birlikte mahsur kaldı.

Geçtiğimiz haftadan buyana belli aralıklarla Van ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı mezrasında kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaşırken, mahalleye bağlı yaylaya hayvanlarını otlatmaya getiren çobanlar 500 küçükbaşıyla mahsur kaldı. Çobanlar zor anlar yaşarken, sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla ağıla götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel

Van, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title