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Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - Recep Gökhan Kılıç - Güncel
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Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışının ağırlığına dayanamayan bir deponun çatısı çöktü.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışının ağırlığına dayanamayan bir deponun çatısı çöktü.

Tatvan ilçesinde yaklaşık 15 gündür aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Agit Arslan'a ait tel örgü üretim tesisi ve depo olarak kullanılan iş yerinin çatısı da yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İş yerinde maddi zarar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Yağışların bir süre daha etkisini göstereceği bildirilirken, yetkililer ise vatandaşın oluşabilecek olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için uyarılarını sürdürüyor.

Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü

Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü

Kar yağışından dolayı bir deponun çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Güncel

Bitlis, Tatvan, kar, Güncel, Haberler

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