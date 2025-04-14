Kar yağışında yolda mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

ELAZIĞ - Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışından dolayı Maden ilçesinde mahsur kalan araçların yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Elazığ'da akşamüstü başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede 112 ekipleri, Maden ilçesine bağlı Kartaldere grup yolunda mahsur kaldığı ihbarını aldı. Durumu İl Özel İdaresine bildirilmesinin ardından olay yerine giden ekipler, kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarını kurtardı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.