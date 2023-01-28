Kar yağışına sevinen belediye işçisi, davul zurna eşliğinde böyle oynadı Güncel Haberler Kar yağışına sevinen belediye personeli, davul zurna eşliğinde böyle oynadı Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası sevinen belediye personeli davul zurna eşliğinde oynadı. Kar yağışına sevinen belediye personeli, davul zurna eşliğinde böyle oynadı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası sevinen belediye personeli davul zurna eşliğinde oynadı. Kahramanmaraş'ta sabahın erken saatlerinde yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı sonrası vatandaşlar soluğu Yedikuyular Kayak Merkezi'nde aldı. Karla birlikte mesaiye başlayan belediye personelleri ise kar yağışını davul zurna eşliğinde kutladı. Davul ve zurnacının çaldığı melodilere eşlik eden bir vatandaş doyasıya eğlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

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