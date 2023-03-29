Kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
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Kar yağışı yeniden yüzünü gösterdiKARABÜK Karabük'ün yüksek kesimleri ile ilçelerinde Mart ayının son günlerinde kar yağışı yeniden yüzünü göstermeye başladı.
Kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
KARABÜK Karabük'ün yüksek kesimleri ile ilçelerinde Mart ayının son günlerinde kar yağışı yeniden yüzünü göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Mart ayının son günlerinde Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Eflani, Ovacık, Eskipazar ve Safranbolu ilçesinde başlayan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Bazı bölgelerde bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel