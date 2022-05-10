KAR YAĞIŞI VE TİPİDE 500 KÜÇÜKBAŞIYLA MAHSUR KALDI

VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki yaylada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 500 küçükbaşıyla mahsur kalan çoban, zor anlar yaşadı. Sürü, bölge halkının yardımıyla ağıla götürüldü.

Van ve çevresinde gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı mezrasında kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Mahalleye bağlı yaylaya hayvanlarını otlatmaya getiren çoban, 500 küçükbaşıyla mahsur kaldı. Çoban zor anlar yaşarken, sürü ise bölge halkının yardımıyla ağıla götürüldü. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel