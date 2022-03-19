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Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

AA - Günay Nuh - Güncel
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Kent merkezinde etkili olan kar ve tipi Araç geçişleri Vatandaşların kar temizliği yapması Karla kaplı araçlar Çatılarda oluşan buz sarkıtları Yol ve kaldırımlarda biriken kar ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Kent merkezinde etkili olan kar ve tipi

Araç geçişleri

Vatandaşların kar temizliği yapması

Karla kaplı araçlar

Çatılarda oluşan buz sarkıtları

Yol ve kaldırımlarda biriken kar ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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