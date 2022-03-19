Kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kent merkezinde etkili olan kar ve tipi Araç geçişleri Vatandaşların kar temizliği yapması Karla kaplı araçlar Çatılarda oluşan buz sarkıtları Yol ve kaldırımlarda biriken kar ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
ARDAHAN (AA) - Kent merkezinde etkili olan kar ve tipi
Araç geçişleri
Vatandaşların kar temizliği yapması
Karla kaplı araçlar
Çatılarda oluşan buz sarkıtları
Yol ve kaldırımlarda biriken kar ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.