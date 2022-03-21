Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler

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Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu Mazgirt ilçesi Beyaza bürünen mahalle ve sokaklar Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Elti Hatun Türbesi Kar üzerindeki sokak köpeği Hayvanlarını suya götüren besici TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

MAZGİRT, TUNCELİ (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Mazgirt ilçesi

Beyaza bürünen mahalle ve sokaklar

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Elti Hatun Türbesi

Kar üzerindeki sokak köpeği

Hayvanlarını suya götüren besici TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli, Mazgirt, kar, Güncel, Haberler

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