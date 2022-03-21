Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
AA - Sidar Can Eren - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kar yağışının etkili olduğu Mazgirt ilçesi Beyaza bürünen mahalle ve sokaklar Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Elti Hatun Türbesi Kar üzerindeki sokak köpeği Hayvanlarını suya götüren besici TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
MAZGİRT, TUNCELİ (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Mazgirt ilçesi
Beyaza bürünen mahalle ve sokaklar
Beyaz örtüyle kaplanan tarihi Elti Hatun Türbesi
Kar üzerindeki sokak köpeği
Hayvanlarını suya götüren besici TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.