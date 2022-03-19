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Kar yağışı ve buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
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Kar yağışı ve buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattıKARABÜK Karabük'te kent genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası buz tutan yollar sürücülere yine zor anlar yaşattı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Kar yağışı ve buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

KARABÜK Karabük'te kent genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası buz tutan yollar sürücülere yine zor anlar yaşattı.

Karabük ve Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yokuş yukarı çıkan ve inmeye çalışan sürücüler ise oldukça zor anlar yaşadı. 5000 evler 1 nolu cadde üzerinde yokuş aşağıya inmeye çalışan araçlar buzlanan yollarda kayarak kaldırımlara çarptı. Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yapmadığı yolda zorlanan sürücüleri Trafik polisleri nasıl inecekleri noktasında püf noktaları söyleyerek yardım olurken, buzlanan yollarda kayan araçlar güçlükle inebildi. Safranbolu ilçesi eski çarşı mevkiinde ise buzlanan yolda kayan polis aracı ise yolcu minibüse çarptı. Kazada maddi hasar oluştu.

Yaşanan buzlanma ve kazalar sonrası belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı ve buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışı ve buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışı ve buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Safranbolu, Karabük, kar, Güncel, Haberler

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