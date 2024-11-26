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Kar Yağışı Sonrasında Mahsur Kalan Baba ve Oğlu Kurtarıldı

Kar Yağışı Sonrasında Mahsur Kalan Baba ve Oğlu Kurtarıldı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından baba ve oğlu, 1200 küçükbaş hayvanıyla birlikte kurtarıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışının ardından küçükbaş hayvanlarıyla yaylada mahsur kalan baba ve oğlu, Büyükşehir Belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda besicilik yapan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, kar yağışının ardından 1200 küçükbaş hayvan ve 7 köpeğiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin 6 saatlik yol açma çalışmaları sonucu gece saatlerinde ulaşılan baba ve oğul, sürüleriyle kurtarıldı.

Ekiplere teşekkür eden Baba Sabri Bekar, "Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi." dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zor hava koşullarına rağmen vatandaşların güvenliğini sağlamak için 7/24 saat alarm halindedir. Acil durumlarda vatandaşlarımızın Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezimizin (TİKOM) Alo 153 numaralı telefonuna bilgi vermeleri yeterlidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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