Kar Yağışı Sonrası Paletli Ambulansla Hasta Taşıma Operasyonu

Artvin'in Borçka ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Efeler köyünde yaşayan İdris Kaplan (66) rahatsızlanınca, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine yolu kardan kapalı köye paletli ambulans yönlendirildi.

Yaklaşık üç saatlik uğraşın ardından köye ulaşan ekipler, KOAH ve diyabet hastası Kaplan'a ilk müdahaleyi yaptı.

Paletli ambulansa alınan Kaplan, daha sonra yolun ulaşıma açık kısmında bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Kaplan, sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Karayolları ekipleri, Efeler köyünün de bulunduğu Camili havzasındaki 6 köye ulaşımın sağlandığı Camili Geçidi'nde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.