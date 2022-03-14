İSTANBUL (İHA) - Kar yağışı sonrası Kartal'da kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul'u etkisi altına alan Kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Kartal'da da bembeyaz ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Kartal'da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Kartal beyaz örtüyle kaplandı. Kartal'da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Kartal'da kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla oluşan masalsı manzara dronla havadan görüntülendi.