Kar yağışı sonrası eğlenceli anlar: Motosiklete ip bağlayıp karda kaydı
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı.
Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası bir vatandaş karda motosiklet yardımı ile kayarken görüntülendi. Motosiklete bağlanan ip yardımı ile kayan kişi "Süpermen" taklidi yaparak eğlendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel