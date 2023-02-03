Kar yağışı sonrası eğlenceli anlar: Motosiklete ip bağlayıp karda kaydı Güncel Haberler Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkili olmasının ardından vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı. Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası bir vatandaş karda motosiklet yardımı ile kayarken görüntülendi. Motosiklete bağlanan ip yardımı ile kayan kişi "Süpermen" taklidi yaparak eğlendi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Motosiklet Ankara Yerel Güncel Haberler

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