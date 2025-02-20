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Kar Yağışı Sebebiyle Doğu Karadeniz'de 1537 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Kar Yağışı Sebebiyle Doğu Karadeniz'de 1537 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
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Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 1537 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yerel yönetimler, kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1537 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Akçaabat'ta 29, Araklı'da 20, Arsin'de 11, Beşikdüzü'nde 19, Çarşıbaşı'nda 9, Çaykara'da 21, Dernekpazarı'nda 14, Düzköy'de 12, Hayrat'ta 19, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 66, Of'ta 33, Ortahisar'da 11, Sürmene'de 12, Şalpazarı'nda 26, Tonya'da 21, Vakfıkebir'de 17 ve Yomra'da 23 olmak üzere 373 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize'de etkili olan kar nedeniyle 208 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde 30, Ardeşen'de 28, Çamlıhemşin'de 19, Çayeli'nde 1, Derepazarı'nda 10, Fındıklı'da 9, Güneysu'da 16, Hemşin'de 8, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 15 ve Pazar'da 43 köy yoluna ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 46 iş makinesi ve 101 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Artvin

Artvin'de etkili kar yağışı 87 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre il merkezinde 2, Ardanuç'ta 33, Arhavi'de 23, Borçka'da 6, Hopa'da 13, Kemalpaşa'da 8, Şavşat'ta 2 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 16 ekip, 34 personel ve 23 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Giresun

Giresun'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 474 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 53, Alucra'da 22, Bulancak'ta 58, Çamoluk'ta 27, Çanakçı'da 14, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 27, Eynesil'de 11, Görele'de 53, Güce'de 13, Keşap'ta 41, Piraziz'de 22, Şebinkarahisar'da 21, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

-Gümüşhane

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 228 köy yoluna ulaşılamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 55, Kelkit'te 55, Köse'de 6, Kürtün'de 29, Şiran'da 56 ve Torul'da 27 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı 68 personel ve 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye ekipleri ise mahalle ve caddelerde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 97 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkisini gösteren yağışın ardından mahalle yollarında ortalama kar kalınlığı 57 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleri aracılığıyla kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta etkili olan kar yağışının ardından 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 40 personel ve 30 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt Belediyesi ekipleri de il merkezindeki mahalle ve caddelerde kar temizleme çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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