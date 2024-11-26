Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Hasta UMKE Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Solunum cihazı kullanmakta zorlanan kadının yakınları durumu acil servise bildirerek yardım talep etti.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Ayvacık'ın kırsal Çarşıköy Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Alzheimer hastası, aynı zamanda solunum sorunlarından dolayı oksijen cihazı kullanan Asiye Sançar (82), elektrik kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladı.
Bir süre sonra elektrik gelmesine rağmen cihazı çalıştıramayan Sançar'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
UMKE ekipleri, 30 santimetreyi bulan karlı yollarda devrilen ağaç parçalarını da temizleyerek 23 kilometre katederek kadının evine ulaştı.
Ekipler, Sançar'ı solunum cihazı bağladıktan sonra UMKE aracıyla hastaneye götürdü.