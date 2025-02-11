Kar Yağışı Nedeniyle İstanbul'un Bazı İlçelerinde Okullar Tatil Edildi
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz ve Sultangazi ilçelerinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Diğer ilçelerde ise eğitime devam edileceği belirtildi.
İstanbul Valiliği, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy ilçelerinin ardından Beylikdüzü, Beykoz ve Sultangazi'de de kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.
İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.