Kar Yağışı Nedeniyle İstanbul'un Bazı İlçelerinde Okullar Tatil Edildi

İstanbul Valiliği, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy ilçelerinin ardından Beylikdüzü, Beykoz ve Sultangazi'de de kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.