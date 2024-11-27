Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi
Türkiye'deki yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri, Ordu, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Sivas, Hakkari, Aksaray ve Batman'ın Sason ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikler, hava koşulları nedeniyle olumsuzlukları önlemek amacıyla bu kararı aldıklarını duyurdu.
(ANKARA) - Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 ilde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri, Ordu, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Sivas, Hakkari, Aksaray illeri ile Batman'ın Sason ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikler ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamalarda, eğitim öğretime ara verilen il ve ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.