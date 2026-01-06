Batman, Şırnak ve Bingöl'de kardan dolayı 67 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Batman, Şırnak ve Bingöl'de, kar yağışından dolayı 67 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Sason ilçesinde 6 köy ve 44 mezra olmak üzere 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta belediyenin kent merkezinde başlattığı kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 5, Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 8, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel 53 araçla çalışma yapıyor.

Karlıova ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 38 köy yolunda ekiplerce çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu 38 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.