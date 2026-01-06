Haberler

Batman, Şırnak ve Bingöl'de kardan dolayı 67 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman, Şırnak ve Bingöl'de yoğun kar yağışı sebebiyle 67 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman, Şırnak ve Bingöl'de, kar yağışından dolayı 67 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Sason ilçesinde 6 köy ve 44 mezra olmak üzere 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta belediyenin kent merkezinde başlattığı kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Beytüşşebap'ta 5, Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 8, Solhan'da 1 ve Yayladere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel 53 araçla çalışma yapıyor.

Karlıova ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 38 köy yolunda ekiplerce çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu 38 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi