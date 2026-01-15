Gümüşhane, Rize ve Giresun'da 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Gümüşhane, Rize ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 63 köy yolunda ulaşım kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için sürdürdükleri çalışmalarını devam ettiriyor.
Gümüşhane, Rize ve Giresun'da kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından il merkezinde 8 ve Torul ilçesinde 7 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Rize
Rize'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterdi.
Yağışın ardından il merkezinde 6, Ardeşen'de 3, Çayeli'nde 7, Güneysu'da 5 ve İkizdere'de 9 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri 37 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Giresun
Giresun'un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini sürdürdü.
Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Alucra ve Dereli'de 8, Doğankent'te 1, Şebinkarahisar'da 3 ve Yağlıdere'de 6 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.