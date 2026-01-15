Haberler

Gümüşhane, Rize ve Giresun'da 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane, Rize ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 63 köy yolunda ulaşım kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için sürdürdükleri çalışmalarını devam ettiriyor.

Gümüşhane, Rize ve Giresun'da kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından il merkezinde 8 ve Torul ilçesinde 7 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Rize

Rize'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterdi.

Yağışın ardından il merkezinde 6, Ardeşen'de 3, Çayeli'nde 7, Güneysu'da 5 ve İkizdere'de 9 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 37 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini sürdürdü.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Alucra ve Dereli'de 8, Doğankent'te 1, Şebinkarahisar'da 3 ve Yağlıdere'de 6 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar

Hakan Çakır davasında sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar