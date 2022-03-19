Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
 - Güncelleme:

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title