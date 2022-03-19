Kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.