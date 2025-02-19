Kar Yağışı Nedeniyla 391 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Giresun, Bayburt, Ordu ve Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 391 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 53, ilçelerden Alucra'da 35, Bulancak'ta 54, Çamoluk'ta 14, Çanakçı, Doğankent, Tirebolu ve Yağlıdere'de 3'er, Güce'de 12, Keşap'ta 16, Piraziz'de 22, Şebinkarahisar'da 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 228 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta kar yağışının etkiliği olduğu Aydıntepe ilçesinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 20 personel ve 8 iş makinesiyle, köy yollarının açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı sonrası 98 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerdeki kar kalınlığının 25 ila 70 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Kürtün'de 20, Şiran'da 7 ve Torul'da 25 olmak üzere 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 101. Şube Şefliği, 68 personel ve 34 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, kar yağışının trafikteki olumsuz etkilerini azaltabilmek için belediyeye ait otobüslerin 3 gün ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Meteoroloji yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, kar yağışına yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Başer, "Belediye olarak 105 personel ve 19 araçla sabah 06.30 itibarıyla kar temizleme çalışmalarına başladık. Tüm yollarımızı açtık. Kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.