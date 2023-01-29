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Kar yağışı etkili oluyor - Şemdinli (2)

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Kar yağışı Karla kaplı cadde ve sokaklar Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları İş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar Kardan adam yapan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 176 köy ve mezranın yolu kapandı.

Kar yağışı

Karla kaplı cadde ve sokaklar

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları

İş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar

Kardan adam yapan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 176 köy ve mezranın yolu kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Şemdinli ilçesi beyaza büründü. Ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti. Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı ilçede, vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Şemdinli içe merkezinde çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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