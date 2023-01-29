Kar yağışı etkili oluyor - Şemdinli (2)
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Kar yağışı Karla kaplı cadde ve sokaklar Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları İş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar Kardan adam yapan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 176 köy ve mezranın yolu kapandı.
Kar yağışı
Karla kaplı cadde ve sokaklar
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları
İş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar
Kardan adam yapan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 176 köy ve mezranın yolu kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Şemdinli ilçesi beyaza büründü. Ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti. Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı ilçede, vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Şemdinli içe merkezinde çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı.