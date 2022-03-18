Kar yağışı etkili oluyor
AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Kent merkezinde etkili olan kar yağışı Trafikte seyreden araçlar Kar yağışı altında yürüyenler GİRESUN - Giresun'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza büründü.
GİRESUN (AA) - Kent merkezinde etkili olan kar yağışı
Trafikte seyreden araçlar
Kar yağışı altında yürüyenler
GİRESUN - Giresun'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza büründü.