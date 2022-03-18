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Kar yağışı etkili oluyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

BOLU (AA) - Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde iki gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı merkezde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zaman zaman rampalarda zor anlar yaşıyor. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışının kazalara neden olmaması için sürücüleri uyaran trafik ekipler, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamalarını, kış lastiği olmayan araçlara trafiğe çıkılmamasını istedi.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Bolu, kar, Güncel, Haberler

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