Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü
AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü Kar altında kalan bisikletler Karlı yollarda bekleyen tırlar Kurubaş geçidi çevresinde iş makinesi ile yollarda kar temizleme çalışması yapılması VAN - Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu.
VAN (AA) - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü
Kar altında kalan bisikletler
Karlı yollarda bekleyen tırlar
Kurubaş geçidi çevresinde iş makinesi ile yollarda kar temizleme çalışması yapılması
VAN - Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Van-Hakkari karayolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın sonrası doğa ve dışarıda kalan bisikletler beyaza büründü.