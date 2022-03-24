Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü - Haberler

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Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü Kar altında kalan bisikletler Karlı yollarda bekleyen tırlar Kurubaş geçidi çevresinde iş makinesi ile yollarda kar temizleme çalışması yapılması VAN - Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu.

VAN (AA) - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

Kar altında kalan bisikletler

Karlı yollarda bekleyen tırlar

Kurubaş geçidi çevresinde iş makinesi ile yollarda kar temizleme çalışması yapılması

VAN - Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Van-Hakkari karayolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağışın sonrası doğa ve dışarıda kalan bisikletler beyaza büründü.

Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

Kar yağışı etkili oldu - Karla kaplı ağaç dallarının gece ve gündüz görünümü

AA / Özkan Bilgin - Güncel

Van, kar, Güncel, Haberler

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