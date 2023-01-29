Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı etkili oldu, Domaniç Dağları tıklım tıklım doldu

Güncel Haberler

Kar yağışı etkili oldu, Domaniç Dağları tıklım tıklım doldu KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde vatandaşlar kar yağışı sonrası Domaniç Dağları tıklım tıklım doldu.

Kar yağışı etkili oldu, Domaniç Dağları tıklım tıklım doldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde vatandaşlar kar yağışı sonrası Domaniç Dağları tıklım tıklım doldu. Mesire alanlarına ve restoranlara giden vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Domaniç Dağları'nı beyaza bürüdü. Vatandaşlar, Kütahya, Bursa ve Bilecik geçit yolu olan bin 500 rakımlı Domaniç Koca Yayla'da dağa çıkarak gönüllerince eğlendi. Yüzlerce aracın yol kenarında durarak mesire alanlarına ve restoranlara gitmesi yöre esnafını sevindirdi. Araçların yolu daraltması ise zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Jandarma sık sık kazalara karşı halkı uyarırken, karayolları ekipleri ise olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Domaniç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title