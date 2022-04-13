Kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN (AA) - Kent merkezinde devam eden kar yağışı

Karla kaplı yollar

Karla kaplı araçlar

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

ARDAHAN - Kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.

Karayolları yetkilileri, ilerleyen saatlerde havanın soğuması dolayısıyla yüksek kesimlerde oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.