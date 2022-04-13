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Kar yağışı etkili oldu

AA - Günay Nuh - Güncel
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Kent merkezinde devam eden kar yağışı Karla kaplı yollar Karla kaplı araçlar Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

ARDAHAN (AA) - Kent merkezinde devam eden kar yağışı

Karla kaplı yollar

Karla kaplı araçlar

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

ARDAHAN - Kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüşüyor.

Karayolları yetkilileri, ilerleyen saatlerde havanın soğuması dolayısıyla yüksek kesimlerde oluşacak buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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