Kar yağışı etkili oldu
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
MUŞ (AA) - Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Yentür, kar nedeniyle kapanan yolları en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti
Muş Belediyesi etkili olan kar yağışı nedeniyle ana cadde, ara sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizlemeye başladı.