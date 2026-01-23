Haberler

Bitlis'te çocuklar kızak ve naylonlarla kayarak eğlendi

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalledeki yokuşta naylon ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Yerel halk da çocukların bu keyifli anlarını izlemeye geldi.

İlçede etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Kültür Mahallesi'ndeki eğimli alana çıkan çocuklar, kızak ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Bazı mahalle sakinleri de çocukların eğlenceli anlarını izledi.

