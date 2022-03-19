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KAR YAĞIŞI ALTINDA DUŞ ALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, şortunu giyen Bülent Taşdibek kar yağışı altında çay içip, duş aldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, şortunu giyen Bülent Taşdibek kar yağışı altında çay içip, duş aldı.

Ereğli'de besi çiftliği bulunan Bülent Taşdibek, kar yağışının keyfini farklı çıkarttı. Giydiği şortla karlar içindeki sandalyeye oturan Bülent Taşdibek, önce çay keyfi yaptı. Ardından kar yağışı altında duş aldı. Bülent Taşdibek soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeden köpekleriyle oynayarak zaman geçirirken, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

KAR YAĞIŞI ALTINDA DUŞ ALDI

KAR YAĞIŞI ALTINDA DUŞ ALDI

KAR YAĞIŞI ALTINDA DUŞ ALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli, kar, Güncel, Haberler

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