Kar Yağışı Altında Ateşlenen Bebek Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yolları aşarak 1 yaşındaki ateşli bebek UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde ateşlenen 1 yaşındaki bebek, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Alaçam'ın kırsal Yoğunpelit Mahallesi'nin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.
Mahallede yaşayan Aldemir ailesi, 1 yaşındaki bebekleri Eymen Aldemir'in ateşlenmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Yoğun tipi ve karın etkili olduğu bölgeye arazi aracıyla UMKE personeli sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bebek evinden alınarak Alaçam Devlet Hastanesine götürüldü.