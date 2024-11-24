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Kar Yağışı Aksaray'daki Otobüs Seferlerini Aksattı

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Aksaray ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı karayolları trafiğe kapatıldı, şehirlerarası otobüs seferlerinde rötar ve iptaller yaşandı. Yolcular otogarda beklemek zorunda kaldı.

Kar yağışı şehirlerarası otobüs seferlerini aksattı

AKSARAY - Aksaray'ı çevre illere bağlayan karayollarından bazılarının kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılmasıyla birlikte otobüs seferleri yavaşlarken bazı seferler de durduruldu.

Aksaray ve İç Anadolu Bölgesi genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya ve Nevşehir karayolları güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Karayollarının diğer illere ulaşan bağlantı yollarının da kapanmasıyla birlikte Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bazı seferlerin durdurulduğu, bazı seferlerde de rötar olduğu duyuruldu. Aksaray'dan Nevşehir, Kayseri ve Malatya'ya gidecek olan otobüslerin seferleri ile Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'a gidecek olan otobüslerin seferleri durduruldu. Antalya, Mersin ve Niğde'den gelen seferler ise rötardan dolayı henüz Aksaray'a ulaşmadı. Ankara, Bolu ve İstanbul seferleri ise kısa bir kesintinin ardından ulaşıma açıldı.

Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir yoğunluk olduğunu belirterek bazı yollarda seferlerin bekletildiğini anlatan otobüs firması sahibi Cavit Çıtak, "Şu anda İstanbul ve Ankara istikametinde bir sıkıntı yok ama Konya, Kayseri ve Nevşehir istikametinde yolların kapalı olmasından dolayı trafik akışına izin verilmiyor. Tabii biz de yolcularımızı zor durumda bırakmamak için araçlarımızı yola göndermiyoruz. Seferlerimiz normalinde devam ediyor. Karayollarının açılmasını bekliyoruz. Yolcularımız burada beklemek zorunda kaldı. Otogarımızda bayağı bir kalabalık var. Bu durum inşallah sıkıntısız geçer. Yolların 1-2 saate kadar açılacağı söyleniyor. Biz de ona göre bekliyoruz" diye konuştu.

Kar Yağışı Aksaray'daki Otobüs Seferlerini Aksattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Güncel
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