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Kar yağdı, tatilciler Abant'a akın etti

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Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar yağdığını duyan tatilciler Abant'a akın etti. Göl etrafında turlayan ve bol bol fotoğraf çekinen vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Kar yağdı, tatilciler Abant'a akın etti

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar yağdığını duyan tatilciler Abant'a akın etti.

Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Dört yanı ormanlarla çevrili olan Abant Gölü Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağdığını duyan tatilciler Abant'a akın etti. Göl etrafında turlayan ve bol bol fotoğraf çekinen vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Abant'a gelen Umut Bulut, "Abant Gölü çok güzel. Her taraf bembeyaz örtüye kaplanmış. Ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Abant'ın güzelliklerini görmek için gelmişler. Çok kalabalık. Abant'a gelen vatandaşlar yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Tüm herkes buraya gelip bu güzelliği görmeli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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