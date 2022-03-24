Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars-Göle kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Kars- Göle kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Görüş mesafesinin de düştüğü kenti Ardahan'ın Göle ilçesine bağlayan kara yolunu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede önlem aldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de güzergahta karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Ardahan, Kars, Göle, kar, Güncel, Haberler

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