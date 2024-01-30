Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede uzun uğraşlar sonucu yol açıldı. Ekipler, tipi sebebiyle yolun tekrar kapanmaması için genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla 23 Ocak'ta araç trafiğine kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açtı.
Ekipler, tipi sebebiyle yolun tekrar kapanmaması için genişletme çalışmasını sürdürüyor.