Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık'ta araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede uzun uğraşlar sonucu yol açıldı. Ekipler, tipi nedeniyle yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık'ta araç trafiğine kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, güzergahı uzun uğraşlar sonucu açtı.
Ekipler, tipi nedeniyle yolun tekrar ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.