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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık'ta araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede uzun uğraşlar sonucu yol açıldı. Ekipler, tipi nedeniyle yolun tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık'ta araç trafiğine kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, güzergahı uzun uğraşlar sonucu açtı.

Ekipler, tipi nedeniyle yolun tekrar ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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