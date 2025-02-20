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Kar ve Tipi Nedeniyle 810 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Kar ve Tipi Nedeniyle 810 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
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Bingöl, Şırnak, Batman ve Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi sonucu 810 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valisi, ekiplerin gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Bingöl, Şırnak, Batman ve Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle 810 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkezde 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 5 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 268 köy yolu kapandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Usta, "115 personel ve 54 araç ile sahada olan özel idare ekiplerimiz, köylerimiz ve bağlı yerleşim alanlarımızın yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve resmi duyuruları takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karlıova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok esnafın iş yerini açmadığı görüldü.

İlçede, kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Şırnak

Şırnak'ta da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 2, ilçelerden Uludere'de 2 ve Beytüşşebap'ta 13 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 17 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Batman

Batman'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar nedeniyle Sason ilçesinin 8 köy ve 12 mezrasında yollar kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 20 yerleşim yerinin yollarını açmak için çalışma başlattı.

Elazığ

Elazığ'da dün akşam başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

???????İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili olan kar, merkezde 131, ilçelerden Kovancılar'da 76, Karakoçan'da 62, Sivrice'de 50, Baskil'de 45, Maden'de 38, Palu'da 37, Keban'da 30, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10 ve Arıcak'ta 10 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kentte 120 personel ve 97 araçla çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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