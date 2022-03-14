Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi

TRABZON (İHA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle balık tezgahları boş kaldı. Bazı balıkçılar da balık olmadığı için iş yerini açmadı.

Doğu Karadeniz'de soğuk ve karlı hava nedeniyle birçok balıkçı denize açılamadı. Trabzon'da tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alırken, mezgit, sargan gibi çeşitler pek görülmedi. Bazı balıkçılar da balık olmadığı için iş yerini açmadı.

"BALIK AZ OLDUĞU İÇİN FİYATLAR BİRAZ YÜKSEK OLUYOR"

Kar yağışı ve soğuk havanın tezgahları olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçı esnafı Kadir Pınar, "Kar yağışı ve soğuk hava tezgahları olumsuz etkiledi. Genelde kültür balıkları bulunuyor. Balık fiyatları; istavrit 35 TL, levrek 95 TL, çupra 80 TL, somon 60 TL, hamsi 35 TL, tirsi 25 TL, izmarit 20 TL, sarı kanat 75 TL. Dolayısıyla balık az olduğu için fiyatlar biraz yüksek oluyor" dedi.

"DENİZ BALIĞI PEK GELMİYOR"

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş ise, "Kar yağdı, hava soğudu. Bundan sonra balık çekilir gibi görünüyor. Tahminim Ramazan ayında biraz balık çı Kar, sonra da biter. Tezgahımızda Ege'den gelen balıklar bulunuyor. Fiyatlarımız somon 50 TL, tombik 50 TL, istavrit 30-35 TL. Dolayısıyla havaların çok soğuk olmasından dolayı deniz balığı pek gelmiyor" diye konuştu.

"KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI ÇOĞU TEKNELER DENİZE AÇILAMADI"

Kar ve soğuk hava yüzünden çoğu teknelerin denize açılamadığını ifade eden balıkçı esnaflarından Yakup İyisu da, "Tezgahımızda genelde yetiştirme balıklar bulunuyor. Kar yağışından dolayı çoğu tekneler denize açılamadı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Koca/İHA)