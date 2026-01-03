Haberler

Gaziantep'te hasta sevkine giderken karda mahsur kalan ambulans traktörle çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasta almak üzere giden ambulans yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahalle sakinleri traktörlerle yardıma gelerek ambulansı kurtardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasta almak üzere vakaya giden ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin yardımına mahalle sakinleri koştu.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'nde rahatsızlanan 65 yaşındaki Nazife Doğan için 112 Acil Servis ekipleri ambulansla yola çıktı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans ilerleyemedi ve yolda kaldı.

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ambulans kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamayınca, mahalle sakinleri traktörleriyle yardıma geldi.

Ambulans, traktör yardımıyla çekilerek güvenli şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekipleri daha sonra ulaştığı Nazife Doğan'ı ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı