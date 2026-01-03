Gaziantep'te hasta sevkine giderken karda mahsur kalan ambulans traktörle çekildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasta almak üzere vakaya giden ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin yardımına mahalle sakinleri koştu.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'nde rahatsızlanan 65 yaşındaki Nazife Doğan için 112 Acil Servis ekipleri ambulansla yola çıktı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans ilerleyemedi ve yolda kaldı.

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ambulans kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarılamayınca, mahalle sakinleri traktörleriyle yardıma geldi.

Ambulans, traktör yardımıyla çekilerek güvenli şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekipleri daha sonra ulaştığı Nazife Doğan'ı ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.