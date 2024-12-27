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Kar ve Buz Kütlesinin Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Tören Düzenlendi

Kar ve Buz Kütlesinin Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Tören Düzenlendi
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Erzurum'da çatıdan düşen kar ve buz kütlesi nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Arif Talat Algın için Atatürk Üniversitesinde düzenlenen törene ailesi, arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Arif Talat Algın için Atatürk Üniversitesinde tören düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Algın'ın cenazesi, Edebiyat Fakültesi binasına getirildi.

Burada düzenlenen törende, arkadaşları tabuta Türk bayrağı sardı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, acı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Algın'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Duygusal anların yaşandığı törene, Algın'ın ailesi, arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokağı'nda 24 Aralık'ta gece saatlerinde Arif Talat Algın'ın üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütleleri düşmüş, ağır yaralanan üniversiteli genç tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dün akşam yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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