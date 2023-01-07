Kar ve Buz Çin'in Kuzeydoğusunda Kış Turizmini Isıtıyor

ANONS 1 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri"Şimdi Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'nin merkez kentindeyim. Yakın zamanda açılan 24. Harbin Kar ve Buz Dünyası dünyanın her yerinden turistleri ağırlıyor.

ANONS 1 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri

"Şimdi Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'nin merkez kentindeyim. Yakın zamanda açılan 24. Harbin Kar ve Buz Dünyası dünyanın her yerinden turistleri ağırlıyor. Bu, büyük ölçekli kar ve buz heykellerinden oluşan dünya lideri bir tema parkı. Lütfen bana katılın ve buranın muhteşem manzarasının tadını çıkarın."

Bu yıl, park 810.000 metrekareye yayıldı. 100'den fazla kar ve buz tesisi inşa etmek için 150.000 metreküpten fazla kar ve buz kullanıldı.

Ana kulenin yüksekliği 43 metre, kabaca 15 katlı bir binanın yüksekliği kadar ve yetkililer bunun tasarlanmasının ve inşa edilmesinin en zoru olduğunu söyledi.

ANONS 2 (İngilizce): SUN XİAOYU, Xinhua muhabiri

"Kar ve Buz Dünyasının en büyük özelliği 120 metre yüksekliğindeki dönme dolabı. Kar tanesi şeklinde. Ziyaretçiler, kabininde hava karardıktan sonra göz kamaştırıcı bir dünyada benzersiz bir deneyim yaşayabilir."

Parkın bir diğer öne çıkan özelliği ise 500 metrelik buz kaydırağı, bugüne kadar parkta yapılan en uzun kaydırak. Buradan kayarken ziyaretçiler hızlanıyor ve daha da heyecanlı vakit geçiriyor.

Park, dairesel kar kaydırağı, buzda çarpışan otomobiller ve muz botları gibi kar ve buz eğlence öğelerini biraraya getirdi. Heyecan verici olandan aile dostu olana kadar, sonunda burada ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir aktivite bulacaksınız.

SES 1 (Çince): YUAN ZETİNG, Turist

"Bu benim Harbin'e ilk ziyaretim. Bugün Kar ve Buz Dünyası'na ilk kez geldim. Bence çok güzel. Biraz önce tecrübe ettiğim buz kaydırağı çok heyecan verici."

SES 2 (İngilizce): PAUL HANDO, Avustralya'dan bir turist

"Bu, Harbin'e ikinci gelişim ve kar ve buz festivaline ilk katılışım, harikaydı. Uygun şekilde giyinmeniz gerekiyor, böylece çok üşümezsiniz. Ama bunu yaparsanız çok eğlenceli oluyor. Büyük kaydırak kesinlikle büyüleyiciydi."

Harbin, zengin kar ve buz kaynaklarıyla biliniyor. Bu kış kentte 3 kar ve buz temalı park açıldı, 12 kar ve buz deneyim ürününün lansmanı yapıldı ve kış turizmi, kültür, moda ve sporun gelişimini destekleyecek 100'ü aşkın ilgili faaliyet oluşturuldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)