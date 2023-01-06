Kar ve Buz Çin'in Kuzeydoğusunda Kış Turizmine Canlılık Getirdi

HARBİN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yaklaşık bir hafta önce faaliyete geçen Kutup Parkı'nı ziyaret eden insanların sayısındaki artışı gören parkın pazarlama müdürü Zhang Jiwei, parkın bu kış göstereceği performans...

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Songhua Nehri yakınlarındaki dev kardan adam üzerinde son işlemleri gerçekleştiren işçiler, 4 Ocak 2023. 2.000 metreküp karla yapılan 18 metre yüksekliğindeki dev kardan adam, Harbin'in simgelerinden biri haline geldi. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yaklaşık bir hafta önce faaliyete geçen Kutup Parkı'nı ziyaret eden insanların sayısındaki artışı gören parkın pazarlama müdürü Zhang Jiwei, parkın bu kış göstereceği performans konusunda daha kendinden emin hale geldi.

Harbin, bol kar ve buz kaynaklarıyla tanınıyor. Bu kış kentte kar ve buz temalı üç park açıldı, 12 kar ve buz deneyim ürününün ve 10 kar ve buz turizm rotasının lansmanı yapıldı ve kış turizmi, kültür, moda ve sporun gelişimini destekleyecek 100'ü aşkın ilgili faaliyet oluşturuldu.

Sıcaklıklar eksi 20 derecenin altına düşebilse de bu parklardan eğlence çığlıkları ve kahkaha dalgaları duyulabiliyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz-Kar Dünyası Tema Parkı'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Eşiyle Tianjin'den Harbin'e gelen turist olan Liu Shuang, "Yeni yılı burada kutlamayı planladık; dışarıda hava ne kadar soğuksa biz de o kadar mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Çin, üç günlük yılbaşı tatili sırasında geçen yıla göre yüzde 0,44 artışla yaklaşık 52,7 milyon yerli turist ağırladı.

Tatil sırasında elde edilen turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 26,5 milyar yuana (yaklaşık 3,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Turizm Akademisi Başkanı Dai Bin, bu rakamların, halkın tüketim isteği ve seyahat beklentilerinin, ihtiyattan daha iyimser bir doğrultuya kaydığını gösterdiğini söyledi.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Kar ve Buz Dünyası Tema Parkı'nı ziyaret eden turistler, 5 Ocak 2023. 39. Harbin Uluslararası Kar ve Buz Festivali, Perşembe günü düzenlenen açılış töreniyle başladı. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletindeki Changbai Dağı Yönetim Komitesi'nden yetkili Geng Deyong, "Kış turizmi, daha fazla sayıda genci kendine çekiyor. Bu yüzden turist taleplerini etkin şekilde karşılayacak şekilde turizm kalitesine daha fazla önem veriyoruz" diye konuştu.

Changbai Dağı, küresel olarak etkili bir turizm adresi haline geliyor ve kar ve buz turizmi seçeneklerini genişletiyor.

Sektör duayenleri, kış turizminin yakın zamandaki toparlanmasının, halkın seyahat güveninin toparlanması ve talepte artışa bağlı olduğuna ve yaklaşan Bahar Festivali tatilinin de kış turizmini destekleyeceğine inanıyor.

Dai, salgın önleme ve kontrol önlemlerinin optimal hale getirilmesi, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'ndan alınan esin ve kar ve buz turizmi ile sporlarının popülerleşmesinin, kar ve buz sektörlerinin gelişimini daha da ileriye götüreceğini söyledi.