Kar vaadinde bulunup 34 müşterisini dolandıran kuyumcuya 81 yıl hapis cezası

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kar vaat ettiği 34 müşterisini yaklaşık 6 milyon TL dolandıran sanığa 81 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.S., tutuksuz yargılanan sanığın babası N.K.S., kardeşi N.S. ve avukatlar hazır bulundu. Duruşma öncesinde mütalaayı açıklayan savcı, tutuklu sanık E.S.'nin 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz sanıkların ise beraatını istedi. Mahkemede kendini savunan E.S., kuyumculuk yaptığını, kimseyi dolandırmadığını söyleyerek, "Ben müşterilerimden borç aldım ve vitrinde bulunan altınları borcuma karşılık toptancıya verdim. Şu anda borcumun tamamını ödeme durumum ama parça parça ödeyebilirim. Cezaevinde ayda çok az bir para elime geçtiği için tahliye olmam gerekiyor" derken, tutuksuz sanıklarda beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık E.S.'ye 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 81 yıl 2 ay 20 gün hapis ile çeşitli miktarlarda adli para cezası verdi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verilirken, tutuksuz yargılanan şahıslarda beraat etti.

OLAY

Temmuz 2021'de Cumhuriyet Mahallesi'nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kar vaat ederek ziynet eşyalarını alan baba N.K.S., oğlu N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.'yi gözaltına aldı. Firar olan E.S.'nin Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden N.K.S. ve E.S. tutuklanırken, N.H.S.'ye ise ev hapsi verildi.

(Ali Göç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel