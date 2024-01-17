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Kar Üzerine Yapılan Ejderha Resminin Görüntüleri

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Muling şehrinde üç öğretmen, kar üzerine devasa bir ejderha resmi yaptı. Öğretmenler ejderha resmini 10 günde tamamladı.

1. Kar üzerine yapılan ejderha resminin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Muling şehrinde üç öğretmen, kar üzerine devasa bir ejderha resmi yaptı. Öğretmenler ejderha resmini 10 günde tamamladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Muling'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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