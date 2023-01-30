Kar üzerinde yiyecek arayan dağ keçileri böyle görüntülendi Güncel Haberler Kar üzerinde yiyecek arayan dağ keçileri böyle görüntülendi Elazığ'ın Ağın ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri, kar üzerinde yiyecek ararken dron ile görüntülendi. Kar üzerinde yiyecek arayan dağ keçileri böyle görüntülendi ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri, kar üzerinde yiyecek ararken dron ile görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Ağın ilçesinde Dron Pilotu Mehmet Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz, kar üzerinde sürü halinde otlanan ve koşan keçileri üzün süre takip etti. Yaklaşık 25 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra gözden kayboldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Elazığ Ağın Güncel Haberler

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