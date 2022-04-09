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Kar, sis ve yağmur etkili oldu

AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Kar yağışının araç içinden görüntülenmesi 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen yollar Vatandaşlardan Gürkan Bilgin ile röportaj Yağmur nedeniyle yolların göle dönmesi Araçların su birikintisi içinde hareket etmesi VAN - Van'da yüksek...

Kar yağışının araç içinden görüntülenmesi

2225 rakımlı Kurubaş Geçidi

Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar yağışı

Beyaza bürünen yollar

Vatandaşlardan Gürkan Bilgin ile röportaj

Yağmur nedeniyle yolların göle dönmesi

Araçların su birikintisi içinde hareket etmesi VAN - Van'da yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar, sis ve yağmur etkili oldu

Kar, sis ve yağmur etkili oldu

Kar, sis ve yağmur etkili oldu

AA / Özkan Bilgin - Güncel

Röportaj, Tragger, kar, su, Güncel, Haberler

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