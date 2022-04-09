Kar, sis ve yağmur etkili oldu
AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Kar yağışının araç içinden görüntülenmesi 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar yağışı Beyaza bürünen yollar Vatandaşlardan Gürkan Bilgin ile röportaj Yağmur nedeniyle yolların göle dönmesi Araçların su birikintisi içinde hareket etmesi VAN - Van'da yüksek...
Kar yağışının araç içinden görüntülenmesi
2225 rakımlı Kurubaş Geçidi
Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar yağışı
Beyaza bürünen yollar
Vatandaşlardan Gürkan Bilgin ile röportaj
Yağmur nedeniyle yolların göle dönmesi
Araçların su birikintisi içinde hareket etmesi VAN - Van'da yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili oldu.