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Kar Sebebiyle Mahsur Kalan Hasta Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

Kar Sebebiyle Mahsur Kalan Hasta Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde yüksek ateşi bulunan 15 yaşındaki Onur Taşçı, sağlık ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Mahsur kalan hasta için AFAD'a ait paletli araç kullanıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Günbatan köyünde yüksek ateşi bulunan 15 yaşındaki Onur Taşçı'yı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, adrese ulaşıp hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Taşçı, daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansla nakledilerek Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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