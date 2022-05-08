KAR-SAV'ın Savunma ve Teknoloji Zirvesi 11 Mayıs'ta başlıyor! - Haberler

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KAR-SAV'ın Savunma ve Teknoloji Zirvesi 11 Mayıs'ta başlıyor!

Shiftdelete - Güncel
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KAR-SAV'ın Savunma ve Teknoloji Zirvesi 11 Mayıs'ta başlıyor!

Savunma ve Teknoloji Zirvesi (BAKSATEZ), 11-12 Mayıs tarihlerinde Karabük Üniversitesi'nde gerçekleşecek. İşte ayrıntılar...

KARABÜK (Shiftdelete) - Karabük Üniversitesi Sosyal Kültürel Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyetlerde bulunan Savunma Teknolojileri Kulübü (KAR-SAV) tarafından düzenlenen Savunma ve Teknoloji Zirvesi (BAKSATEZ), yakında başlıyor.

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Savunma ve Teknoloji Zirvesi 11 Mayıs'ta başlıyor!

Savunma Teknolojileri Kulübü (KAR-SAV) tarafından düzenlenen Savunma ve Teknoloji Zirvesi (BAKSATEZ), 11-12 Mayıs tarihlerinde Karabük Üniversitesi 15 Temmuz konferans salonunda gerçekleşecek.

Etkinlik; Batı Karadeniz Savunma ve Teknoloji Zirvesi katılımcıların seminer, panel ve sempozyum çalışmalarına katılmalarını sağlayan bir organizasyondur.

Batı Karadeniz'in en büyük savunma ve teknoloji zirvesi üniversite öğrencilerinin yeteneklerini artırabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri Savunma ve Teknoloji Zirvesi, herkese ücretsizdir. Siz de buraya tıklayarak bu konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel

Batı Karadeniz, 15 Temmuz, Karabük, Mayıs, Güncel, Haberler

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